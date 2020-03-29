Керівництво львівських Карпат не буде викуповувати у бельгійського Антверпена трансферні права на Єгора Назарину.

Про це повідомляє видання Voetbalkrant.

22-річний півзахисник у цьому сезоні виступає за "зелено-білих" і став одним з ключових гравців команди Романа Санжара. Очікується, що влітку Назарина повернеться в Бельгію, де може отримати шанс закріпитися в першій команді Антверпена. Контракт українця з бельгійським клубом розрахований до липня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тис євро.

У поточному сезоні Назарина провів за Карпати 16 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.