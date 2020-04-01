Дружина Маліновського: Італія пройшла пік зараження коронавірусом

Коли закінчиться карантин, навряд чи в Італії зуміють швидко перебудуватися і повернутися до нормального життя.

Про це заявила дружина півзахисника Аталанти Руслана Маліновського Роксана.

"Ми вже посміхаємося, тому що по-іншому не можна. Інакше було б дуже важко. Намагаємося один одного підтримувати. Насправді, стало вже трохи легше. В останні кілька днів спостерігаємо позитивну динаміку. Тут скорочується число хворих і це дуже радує мене з Русланом. Ми мотивуємо себе чимось, дивимося якісь хороші новини, надихаємося поліпшенням екології.

Насправді, в Італії вже всі звикли жити в такому режимі. Коли закінчиться карантин, навряд чи тут зуміють швидко перебудуватися і повернутися до нормального життя. Люди адаптуються, проводять більше часу з близькими, займаються і навчаються вдома онлайн, готують різні страви. Звичайно, не без сумних моментів, багато важко хворих і летальних випадків. Ми зараз пройшли пік і я сподіваюся, що найближчими днями це число буде падати.

Спочатку не всі дотримувалися необхідні заходи обережності та взагалі ми всі ставилися до цього не так серйозно. Ніхто не думав, що це так торкнеться нашого міста. У нас на початку був лише один хворий. Багато італійців - дуже товариські та не змогли швидко відмовитися від звичного ритму. Вони продовжували ходити в ресторани та розносити цей вірус. Країна не була до цього готова.

У Аталанти багато гравців живуть на базі. Нам теж це пропонували, обіцяли забезпечити доставкою їжі. Проте, у нас інша ситуація. Руслан, як і багато його партнери, у яких є діти, не змогли залишити дім. Ми замовляємо все онлайн. Нещодавно Руслан сам їздив в супермаркет, постарався якнайбільше продуктів купити. А взагалі ми з дому не виходимо", - зазначила Маліновська.