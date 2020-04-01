Гравець зрозумів, наскільки йому подобається грати в футбол

Джерело - Reuters.

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне через пандемію коронавірусу і паузу в футболі не зможе в майбутньому легко завершити кар'єру, тому має намір максимально продовжити свої виступи.

Про це заявив сам футболіст.

"Сказав дружині, що через усю це ситуації буду грати довше. Все це продовжить мою кар'єру на 2 роки. Під час карантину я вже розумію, що не можу сидіти вдома. Вже дуже хочеться грати в футбол. Але я розумію, що футбол зараз не має значення. Куди важливіше здоров'я людей", - сказав Де Брейне.

Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.