Манчестер Сіті отримав незвичний штраф

Манчестер Сіті покараний штрафом в розмірі 3 тисячі євро за невідповідність тренувальних футболок команди вимогам УЄФА, повідомляє офіційний сайт союзу.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На розминці перед матчем 1/8 фіналу з Реалом гравці "містян" використовували футболки з нанесеними спонсорськими логотипами вище затверджених обмежень. Оскільки це не перше порушення даного правила з боку Манчестер Сіті, УЄФА вирішив виписати грошовий штраф.

Раніше, Манчестер Сіті знайшов заміну Гвардіолі, якщо іспанець піде до Ювентуса.