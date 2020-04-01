 Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА

Сьогодні 13:55 1276 0
Манчестер Сіті отримав незвичний штраф
Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА
#Манчестер Сіті, #АПЛ, #УЄФА

Джерело - football24.ua.

Манчестер Сіті покараний штрафом в розмірі 3 тисячі євро за невідповідність тренувальних футболок команди вимогам УЄФА, повідомляє офіційний сайт союзу.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На розминці перед матчем 1/8 фіналу з Реалом гравці "містян" використовували футболки з нанесеними спонсорськими логотипами вище затверджених обмежень. Оскільки це не перше порушення даного правила з боку Манчестер Сіті, УЄФА вирішив виписати грошовий штраф.

Раніше, Манчестер Сіті знайшов заміну Гвардіолі, якщо іспанець піде до Ювентуса.

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