Поточний чемпіонат української Прем'єр-ліги потрібно догравати.

Про це розповів головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

"У якому форматі ви бачите продовження чемпіонату, якщо ви бачите його продовження взагалі? Чемпіонат однозначно потрібно догравати. Не зупинятися на 23-му турі. Хочу, щоб ми зіграли ці 9 ігор і спокійно дісталися своєї мети. Хочемо знову грати в футбол і показувати на полі свою майстерність", - розповів Скрипник.