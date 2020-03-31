 Скрипник: Чемпіонат однозначно потрібно догравати | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Чемпіонат однозначно потрібно догравати

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Скрипник: Чемпіонат однозначно потрібно догравати
#Зоря, #Скрипник, #УПЛ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Поточний чемпіонат української Прем'єр-ліги потрібно догравати.

Про це розповів головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

"У якому форматі ви бачите продовження чемпіонату, якщо ви бачите його продовження взагалі? Чемпіонат однозначно потрібно догравати. Не зупинятися на 23-му турі. Хочу, щоб ми зіграли ці 9 ігор і спокійно дісталися своєї мети. Хочемо знову грати в футбол і показувати на полі свою майстерність", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, Скрипник спростував зустріч з Суркісами.

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