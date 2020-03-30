Скрипник спростував зустріч з Суркісами

Джерело - Великий футбол.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не зустрічався з президентом Динамо Ігорем Суркісом і його братом Григорієм.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Про Барселону йдуть трансферні плітки. Такі чутки народжуються, коли немає футболу.
Це з цієї ж опери. У мене не було розмови з Ігорем Михайловичем, як і з Григорієм Михайловичем не було. Це все чутки", - розповів Скрипник.
Нагадаємо, Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо.
Раніше повідомлялося, що Скрипник влітку очолить Динамо.