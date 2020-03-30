Скрипник спростував зустріч з Суркісами

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не зустрічався з президентом Динамо Ігорем Суркісом і його братом Григорієм.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Про Барселону йдуть трансферні плітки. Такі чутки народжуються, коли немає футболу.

Це з цієї ж опери. У мене не було розмови з Ігорем Михайловичем, як і з Григорієм Михайловичем не було. Це все чутки", - розповів Скрипник.