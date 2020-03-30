 Франков: Особисті зустрічі при поділі Зорі і Динамо застосовувати не можна | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Особисті зустрічі при поділі Зорі і Динамо застосовувати не можна

Вчора 22:40 744 0
Журналіст прокоментував завершення футбольного сезону в Україні
Франков: Особисті зустрічі при поділі Зорі і Динамо застосовувати не можна
#Франков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Обговорювати варіант з затвердженням нинішніх таблиць голосуванням або чиїмось авторитетним вердиктом є передчасним. 

Про це заявив спортивний журналіст Артем Франков.

"Про те, як ми будемо рятувати сезон-2019/20. По-моєму, кількість оптимістів, які серйозно вважають, що до травня все щасливо закінчиться і ми встигнемо до кінця червня дограти матчі повністю, кожен день зменшується приблизно вдвічі. Але поки будемо пам'ятати і цей щасливий випадок, зробивши по ньому лише пару зауважень.

Збірна України? Яка ще збірна! На час забудьте про неї... Перша і друга ліги, чи то пак ПФЛ. Тут залишилося 11 турів і плей-офф, тобто 13 ігрових днів. У два місяці, якщо що, вкладуться з головою, можна й утиснутися небагато.

Прем'єр-ліга, вона ж УПЛ. 9 турів плюс півфінали (за участю клубу першої ліги, на секундочку! Минай...) і фінал Кубка України плюс непередбачувана по тривалості участь Шахтаря в Лізі Європи. Ніяких чітких рамок. Тут би для початку дочекатися, що по дограванню своїх турнірів вирішить УЄФА, але знову-таки все впирається в карантин. У всій різнобарвності та розмаїтості передбачуваної картинки. Італія, Іспанія, Франція, Німеччина – десь йде на спад? Ото ж бо й воно! Особисто я ні на грам не вірю, що ми зуміємо дограти сезон повністю. Хотілося б, щоб сталося так, готовий навіть помолитися, але...

Обговорювати варіант з затвердженням нинішніх таблиць голосуванням або чиїмось авторитетним вердиктом вважаю передчасним. Занадто багато там доведеться вирішити, занадто багато інтересів так чи інакше перетнуться. Нагадую одну зі спірних позицій: я не готовий сказати, яка команда у нас друга, а яка – третя, "Зоря" чи Динамо. Очок у них однаково, по 46, критерій же особистих зустрічей застосовувати не можна, тому що другий етап відкритий, але не закінчений і ці команди одна з одною два рази не зіграли. Решта – лірика. В піч!", - зазначив Франков.

Нагадаємо, Скрипник хоче дограти сезон в УПЛ.

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