Скрипник хоче дограти сезон в УПЛ

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#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Зоря готова дограти поточний сезон в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"У нас більше шансів довести, що ми щось можемо на полі. Ми хочемо показати свою силу саме на стадіоні.

Якщо рішення буде прийматися в кулуарах або кабінетах, я не думаю, що у Зорі буде якийсь пріоритет. У нас генеральний директор пішов у відставку.

Ми, футбольний клуб Зоря, хочемо дограти цей чемпіонат, щоб все було за правилами. Щоб не було потім непотрібних розмов.

Після перемоги над Шахтарем ми не знали, як зіграє Київ. Буде припинення турніру чи ні. Моя думка була, що без глядачів це не той футбол, що нам потрібен", - розповів Скрипник.

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