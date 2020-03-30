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Селюк: Європейський футбол чекає економічний колапс

Сьогодні 15:57 1336 0
Дмитро Селюк прокоментував пандемію коронавірусу
Селюк: Європейський футбол чекає економічний колапс
#Селюк

Джерело - Великий футбол.

Європейським клубам буде важко врегулювати свій фінансовий стан після пандемії коронавірусу.

Про це розповів футбольний агент Дмитро Селюк.

"Мене дратують чутки про трансфери зараз. Повна дурість зараз говорити, хто кого купує. Клуби не знають, що буде з їх фінансовим станом. Але мені здається, що це робиться для того, що заповнювати порожнечу. Ми вже спостерігаємо за білоруським футболом, ймовірно, в середині квітня відновлять свій чемпіонат китайці.

Чемпіонат Іспанії, я думаю, будуть догравати. За червень цілком реально дограти чемпіонат. В цілому, на європейський футбол чекає економічний колапс. Чим швидше буде переможений цей вірус, тим менше проблем буде у клубів. Ми повинні бути дисциплінованими", - розповів Селюк.

Нагадаємо, в УЄФА назвала терміни завершення сезону.

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