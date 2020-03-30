В УЄФА назвала терміни завершення сезону

Поточні сезони у національних чемпіонатах можуть завершитися у серпні

Європейський футбольний союз все ще розглядає варіант з відновленням всіх чемпіонатів, які взяли паузу через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Times.

УЄФА має намір завершити нинішню кампанію в серпні і скоротити час проведення змагань в наступному сезоні.

Ухвалення даного рішення планується з метою мінімізувати руйнівну дію коронавірусу на європейський футбол. Наприклад, перенесення Євро-2020 на наступний рік обійдеться УЄФА у сотні мільйонів фунтів.

Нагадаємо, ФІФА продовжила літнє трансферне вікно до кінця року.