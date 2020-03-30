Колишній тренер Карпат може очолити Динамо Загреб

Ігор Йовичевич може продовжити кар'єру у Хорватії

Колишній головний тренер львівських Карпат Ігор Йовичевич найближчим часом очолить загребське Динамо.

Про це повідомляє Sportske novosti.

Через ситуацію з коронавірусом керівництво загребського клубу кілька днів тому звільнило весь тренерський штаб команди, залишивши на посаді тільки головного тренера Ненада Беліцу, однак і той незабаром виявиться безробітним.

Кандидатура 46-річного Ігора Йовичевича здається оптимальною для керівництва Динамо, бо хорват прекрасно знайомий з футболістами першої команди, а також добре знає потенціал підростаючого покоління в клубі, а тому зможе активно вводити гравців дубля до складу головної команди.

Відзначимо, що у Карпатах Ігор Йовичевич працював з літа 2014 року по кінець 2015-го.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич готовий розглянути пропозиції з України.