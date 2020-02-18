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Йовичевич готовий розглянути пропозиції з України

Вчора 23:41 170 0
Екс-наставник Карпат не проти повернутися до України
Йовичевич готовий розглянути пропозиції з України
#Йовичевич, #Карпати

Джерело - football24.ua.

В Ігоря Йовичевича не було жодної письмової пропозиції від українських клубів після відходу з Карпат.

Про це він заявив в інтерв'ю Бомбардиру.

"У мене не було жодної письмової пропозиції від українських клубів після відходу з Карпат, які я міг би розглянути. Приємно, що були чутки. Але з Маріуполем не було ніяких розмов про контракт. Якщо будуть якісь пропозиції – з радістю подивлюся, що там.

Мотивація зашкалює. Я - футбольний тренер, що в Динамо Загреб, що в Люксембургу, що в Польщі або Україні. Я буду віддавати все, що у мене є всередині, де б я не працював", - сказав Йовичевич.

Йовічевич тренував Карпати у 2014-2015 роках. Зараз фахівець очолює Динамо Загреб U-19, з яким вибив київське Динамо з юнацької Ліги УЄФА.

Раніше, Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна.

Нагадаємо, Лунін привіз пенальті у ворота Ов'єдо.

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