 Ярмоленко був здивованим кількості хворих на коронавірус у Вест Гемі | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко був здивованим кількості хворих на коронавірус у Вест Гемі

Сьогодні 22:50 402 0
Українець розповів про хворих у клубі
Ярмоленко був здивованим кількості хворих на коронавірус у Вест Гемі
#Ярмоленко

Джерело - Великий футбол.

Для півзахисника збірної України та Вест Гема Андрія Ярмоленка була сюрпризом кількість хворих на коронавірус у Вест Гемі.

Про це заявив футболіст.

"Я прочитав про це в інтернеті. Кожен день ми з хлопцями спілкуємося в What's up і ніхто не повідомляв, що захворів. Для мене це був сюрприз, коли я прочитав це. Сподіваюся, що всі здорові. Наскільки я розумію, у 8 гравців були якісь симптоми коронавірусу. Але симптоми, адже можуть бути різні", - зазначив Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко посів 25 місці у рейтингу правих хавбеків АПЛ.

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