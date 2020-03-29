Ярмоленко був здивованим кількості хворих на коронавірус у Вест Гемі

Для півзахисника збірної України та Вест Гема Андрія Ярмоленка була сюрпризом кількість хворих на коронавірус у Вест Гемі.

Про це заявив футболіст.

"Я прочитав про це в інтернеті. Кожен день ми з хлопцями спілкуємося в What's up і ніхто не повідомляв, що захворів. Для мене це був сюрприз, коли я прочитав це. Сподіваюся, що всі здорові. Наскільки я розумію, у 8 гравців були якісь симптоми коронавірусу. Але симптоми, адже можуть бути різні", - зазначив Ярмоленко.