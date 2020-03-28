Збірна Уругваю звільнила головного тренера через коронавірус

Уругвайська федерація має фінансові труднощі через пандемію коронавівірусу

Уругвайська федерація футболу прийняла рішення звільнити 400 співробітників через фінансові труднощі, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє auf.org.uy.

У число звільнених увійшов і головний тренер національної збірної Оскар Табарес. Контракт 73-річного фахівця був розрахований до 2022 року.

Табарес очолював збірну Уругваю з 2006 року. З ним Уругвай виграв Кубок Америки-2011 і вийшов до півфіналу чемпіонату світу 2010 року.

Нагадаємо, у Валенсії 25 людей заразилися коронавірусом.