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Збірна Уругваю звільнила головного тренера через коронавірус

Сьогодні 16:57 789 0
Уругвайська федерація має фінансові труднощі через пандемію коронавівірусу
Збірна Уругваю звільнила головного тренера через коронавірус
#Табарес, #Уругвай

Джерело - sport.ua.

Уругвайська федерація футболу прийняла рішення звільнити 400 співробітників через фінансові труднощі, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє auf.org.uy.

У число звільнених увійшов і головний тренер національної збірної Оскар Табарес. Контракт 73-річного фахівця був розрахований до 2022 року.

Табарес очолював збірну Уругваю з 2006 року. З ним Уругвай виграв Кубок Америки-2011 і вийшов до півфіналу чемпіонату світу 2010 року.

Нагадаємо, у Валенсії 25 людей заразилися коронавірусом.

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