Українські клуби цікавляться можливістю не платити зарплати в умовах карантину

Невиплата або неповна виплата зарплати у футбольних клубах можливі тільки, якщо обидві сторони про це домовляться.

Про це заявила юрист Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів Юлія Гречко.

"Невиплата або неповна виплата зарплати можливі тільки, якщо обидві сторони про це домовляться. Так, законодавство передбачає відпустки - щорічні або за свій рахунок. Але також за згодою сторін. На сьогодні ні законодавство, ні регламентні документи в футболі не дозволяють примусового когось звільнити або відправити у відпустку. Такого немає.

Останні два тижні ми кожен день на зв'язку з міжнародними [профспілковими] організаціями. У тому числі з FIFPro. Вони щодня ведуть опитування, аналізуючи дотримання трудових прав. З першого дня карантину з нами консультуються клуби всіх трьох ліг України: з'ясовують, чи можуть вони відпускати працівників у відпустку за свій рахунок, чи можуть не платити. Ми їм говорили те саме, що я вам зараз кажу.

На сьогодні жодної скарги від футболістів Другий, Першої та Прем'єр-ліги до нас не надходило. Не було і публікацій від самих футболістів ні в соцмережах, ні в ЗМІ. По крайній мірі, ми не володіємо такою інформацією. Якщо таке станеться, ми готові допомагати.

Згідно із законодавством, продовжити контракт можна тільки за участю двох сторін - клубу і футболіста. Як саме це буде вирішуватися [в умовах ігор чемпіонату влітку], залежить від остаточного рішення виконкому УАФ і окремо ліг - про продовження або про завершення чемпіонату. Але примусово продовжити контракт не можна", - зазначила Гречко.