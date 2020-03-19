Рафаїлова у Зорі може замінити Генінсон

Екс-президент УПЛ готовий зайняти посаду

Одним з кандидатів на посаду генерального директора Зорі є екс-президент УПЛ Володимир Генінсон.

Про це повідомляє Футбол24.

66-річний генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов найближчим часом залишить луганський клуб.

Раніше саме Зоря висунула Генінсона на посаду керівника Прем'єр-ліги. Там він працював з 2016-го по 2018-й роки. Також Генінсон очолював державний концерн Укрспортарена і був виконавчим директором ФФУ.

Рафаїлов є генеральним директором Зорі з листопада 2009-го року.