Зінченко і Миколенко зіграють у благодійному турнірі

Джерело - Чемпіон.
Все більше відомих футболістів приєднуються до складу учасників турніру по CS: GO We Strike Corona.
Про це повідомляє організатор турніру.
Змагання носять благодійний характер, виручені кошти спрямують до фонду боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.
Свою участь підтвердили гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, хавбек Ференцвароша Олександр Зубков, також зіграє команда Динамо Київ у складі Миколи Шапаренка, Віталія Миколенка та інших. Також в турнірі зіграє легенда складу NAVI по Dota 2 Олександр XBOCT Дашкевич.
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Welcome! DK TEAM joined us! 👏🏻 #westrikecorona #stayhome #staysafe
Раніше, Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли.
Нагадаємо, Зінченко показав пусті магазини Манчестера.