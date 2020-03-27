Зінченко і Миколенко зіграють у благодійному турнірі

Раніше участь в турнірі підтвердили Ярмоленко та Морозюк

Джерело - Чемпіон.

Все більше відомих футболістів приєднуються до складу учасників турніру по CS: GO We Strike Corona.

Про це повідомляє організатор турніру.

Змагання носять благодійний характер, виручені кошти спрямують до фонду боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Свою участь підтвердили гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, хавбек Ференцвароша Олександр Зубков, також зіграє команда Динамо Київ у складі Миколи Шапаренка, Віталія Миколенка та інших. Також в турнірі зіграє легенда складу NAVI по Dota 2 Олександр XBOCT Дашкевич.

Раніше, Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли.

Нагадаємо, Зінченко показав пусті магазини Манчестера.