 Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
Вчора 17:54 2837 14
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Сьогодні 15:53 1674
Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере
Сьогодні 14:48 1612 7
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
Вчора 17:13 1840 1
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
Вчора 14:12 262
В Україні звільнили голову Держагентства спорту
Вчора 13:44 1749
Рафаїлов залишить луганську Зорю
19.03.2020 17:54 1761
Реал визначився з майбутнім Луніна
19.03.2020 14:45 6049
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
19.03.2020 12:00 13635
Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес зупинить Ломаченка
19.03.2020 11:50 3692
Блоги
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
Сьогодні 15:53 1673
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:47 487
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:25 168
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:09 946
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень
Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:32 955
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона Андрій Твердохліб
19.03.2020 12:58 8005
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
19.03.2020 12:47 3508
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи Valeriy Ruchka
19.03.2020 11:48 1794
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
18.03.2020 23:33 4359
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів Valeriy Ruchka
18.03.2020 21:25 609
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:18 Футбол Йович може покинути Реал через порушення правил карантину 29
18:11 Бокс Спенс: Поєдинок з Кроуфордом відбудеться цього року або наступного 96
17:42 Футбол ПСЖ розпочав переговори з Аллегрі 395
17:29 Лижі Дворазовий призер Олімпійських ігор Петерсон завершив кар'єру 280
17:14 Футбол Смалійчук: Шаблій та Вацко - одна шарашкіна контора 336
16:43 Хокей Чемпіонат світу-2020 скасований через коронавірус 325
16:25 Футбол Шовковський відмовився від посади в уряді 1085
16:13 Бокс Джошуа хоче битися з Ф’юрі - промоутер 523
15:55 Футбол Китайський нападник Еспаньйола заразився коронавірусом 330
15:53 Блог Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна 1674
15:47 Блог Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті 490
15:37 ММА Бійця ММА застрелили у Бразилії 768
15:25 Блог Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади 171
15:23 Футбол Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли 791
15:09 Блог Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину 947
15:01 Футбол Реал позбудеться нападника через порушення карантину 546
14:48 Теніс Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере 1612 7
14:45 Баскетбол Євроліга може скасувати Фінал чотирьох 305
14:32 Блог Хавбек Динамо вивів флешмоб з туалетним папером на новий рівень 963
14:31 Футбол Алієв: Через коронавірус купив 30 рулонів туалетного паперу 374 1
14:14 Футбол Аллегрі може очолити ПСЖ 368
13:57 Футбол Інтер може орендувати Коутінью 258
13:45 Футбол Ярмоленко посів 25 місці у рейтингу правих хавбеків АПЛ 479
13:30 Футбол Неймар готовий перейти у Барселону 504
13:16 Футбол Шовковський: Дані про коронавірус в кращому випадку треба множити на два 1522

Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли

Сьогодні 15:23 791 0
Олександр Глєб прокоментував гру Олександра Зінченка
Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли
#Зінченко, #Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - Вацко Live.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола завжди бере футболістів, яким довіряє.

Про це розповів екс-гравець Барселони Олександр Глєб.

"По-перше – у нього є талант. Його помітили, тому що він добре виглядав і робив свою роботу на полі. Гвардіола завжди бере футболістів, які йому подобаються, і він їм довіряє. Те саме було, коли і я переходив у його Барселону.

Зінченко чудово влився в колектив, компанійський, хлопці його здорово прийняли. На тренуваннях на 100% викладався, це ж все помітно. Це колективний вид спорту, коли ти байдикуєш – це відразу помітно.

Олександр кожен день доводив і старався. Тренер давав йому шанс, впевненість з'явилася. І тепер він грає, у нього два чемпіонства в Англії – це дорогого варте", – відзначив Глєб.

Нагадаємо, Зінченко показав пусті магазини Манчестера.

Коментарі ()