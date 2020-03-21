Глєб вказав на цінність Зінченка для Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола завжди бере футболістів, яким довіряє.

Про це розповів екс-гравець Барселони Олександр Глєб.

"По-перше – у нього є талант. Його помітили, тому що він добре виглядав і робив свою роботу на полі. Гвардіола завжди бере футболістів, які йому подобаються, і він їм довіряє. Те саме було, коли і я переходив у його Барселону.

Зінченко чудово влився в колектив, компанійський, хлопці його здорово прийняли. На тренуваннях на 100% викладався, це ж все помітно. Це колективний вид спорту, коли ти байдикуєш – це відразу помітно.

Олександр кожен день доводив і старався. Тренер давав йому шанс, впевненість з'явилася. І тепер він грає, у нього два чемпіонства в Англії – це дорогого варте", – відзначив Глєб.