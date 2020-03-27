Російські клуби хочуть урізати зарплати футболістів

Клуби РПЛ обговорюють подальші кроки в зв'язку з припиненням чемпіонату в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив журналіст Сергій Єгоров.

"Шанс на те, що дограють, - є. Ймовірна дата - 15 травня. Це важливо, тому що в іншому випадку йде невиконання по комерційних договорах. Є орієнтир на Європу - там ситуація набагато гірша, ніж в Росії, але є настрій дограти.

Шанс на те, що не дограють, буде збільшуватися в міру надходження негативних новин по вірусу. Вважаю, що як мінімум 6-8 клубів зараз будуть не проти зупинки чемпіонату. Розглядається можливість урізання зарплат футболістів на 30-50% в тому випадку, якщо чемпіонат дограний не буде.

Вважаю, що і в РФС, і в РПЛ думають над негативним сценарієм зупинки - в плані розподілу місць (виліт, єврокубки). Можливо, доручення підготувати пропозиції вже дано.

Можливо, нас чекає вже завтра вал самих різних думок - я б орієнтувався на слова Григорія Іванова по зупинці / продовження чемпіонату. Можливо, він висловить думку більшості - тих, хто не в зоні вильоту і не в топ-5", - зазначив Єгоров.