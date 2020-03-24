Пятенко: Напрацьоване на зборах за два тижні без гри можна викинути

За два тижні до відновлення сезону командам потрібно зібратися і провести маленький збір.

Про це заявив фахівець Володимир Пятенко.

"Команди працювали на зборах. Добре підготувалися. Але те, що напрацювали на зборах за два тижні без гри можна викинути.

За два тижні до відновлення командам потрібно зібратися і провести маленький збір, зіграти хоч один спаринг, щоб нормально стартувати.

У кого довга лава запасних, то й матиме перевагу. І у кого сильні футболісти, що не посипляться після 1-2 ігор. Це дві основні складові", - зазначив Пятенко.