УПЛ, Чемпіонати U-21 та U-19 офіційно призупинені

Рішення ухвалила Дирекція УПЛ

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ, базуючись на постанові Кабінету міністрів України та Виконавчого комітету УАФ, призупинила УПЛ, Чемпіонати U-21 та U-19.

Про це повідомляє сайт організації.

17 березня 2020 року Виконавчий комітет УАФ, за результатом розгляду питання Про заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19, прийняв наступне рішення: На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, зобов’язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА – призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, всіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

У зв’язку з цим, за результатами обговорення питання, та враховуючи постанови КМ України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215 та на виконання рішення Виконавчого комітету УАФ №4 від 17.03.2020, та у відповідності до вимог пункту 3 статті 4, пункту 19 статті 9 та пункту 9 статті 70 Регламенту змагань УПЛ, Дирекція ухвалила рішення на період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА – призупинити проведення Favbet Ліги, Чемпіонату U-21 та Чемпіонату U-19.

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