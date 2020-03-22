Генінсон: Ми можемо почати чемпіонат до 12 травня

Чемпіонат України з футболу може поновитися 12 травня.

Про це розповів колишній президент УПЛ Володимир Генінсон.

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"З урахуванням перенесення Євро-2020 ми можемо почати до 12 травня чемпіонат, дограти його в прискореної формі. Формат змагань буде той же, але можна грати не раз у тиждень, а через три дні на четвертий або ще більше прискоритися.

У нас є ще кубкові матчі, які не дограли. В Європі ще актуальна тема догравання Ліги чемпіонів, після чого вони хочуть ще провести турнір чотирьох, а насправді буде 20 команд, поділених на 4 групи. Є така ідея.

Планується стартувати Суперкубком 21-26 липня, щоб, не порушуючи наступний сезон, увійти в рік і вчасно потрапити на Євро-2021", - сказав Генінсон.