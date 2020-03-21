 Маліновський був у шорт-листах іспанських клубів, - Смалійчук | Футбол | Champion.com.ua
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Смалійчук: Маліновський був у шорт-листах іспанських клубів

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Український півзахисник міг опинитися на Апеннінах
Смалійчук: Маліновський був у шорт-листах іспанських клубів
#Смалійчук, #Аталанта, #Маліноський

Джерело - ТаТоТаке.

Українським півзахисником Аталанти Русланом Маліновським цікавилися іспанські клуби, хоча офіційних пропозицій не було.

Про це розповів агент Олег Смалійчук.

"Я не знайомий з Маліновським. Чув, що він був в шорт-листах іспанських клубів. Але не чув, щоб хоча б один іспанський клуб робив по ньому пропозицію. Не вважаю, що Маліновський не міг би грати в Іспанії. У нього вже апріорі є статус європейського гравця", - сказав Смалійчук.

Нагадаємо, два працівника Аталанти загинули від коронавірусу.

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