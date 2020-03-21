Джерело - ТаТоТаке.
Українським півзахисником Аталанти Русланом Маліновським цікавилися іспанські клуби, хоча офіційних пропозицій не було.
Про це розповів агент Олег Смалійчук.
"Я не знайомий з Маліновським. Чув, що він був в шорт-листах іспанських клубів. Але не чув, щоб хоча б один іспанський клуб робив по ньому пропозицію. Не вважаю, що Маліновський не міг би грати в Іспанії. У нього вже апріорі є статус європейського гравця", - сказав Смалійчук.
Нагадаємо, два працівника Аталанти загинули від коронавірусу.