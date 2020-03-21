Ігор Суркіс прокоментував челендж з туалетним папером

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на критику у зв'язку з його участю в челенджі з туалетним папером Залишайся вдома.

Про це розповів сам президент киян.

"У тих, хто критикує мене за участь в домашньому флешмобі, очевидно, проблеми з почуттям гумору. Я їм співчуваю. А що стосується інших претензій на мою адресу, вони взагалі безпідставні. Дай Боже кожному клубу УПЛ фінансувати стільки соціальних проектів, скільки взяло на себе Динамо. Благодійність - одна з найважливіших складових нашої гуманітарної діяльності", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, Суркіс долучився до челенджу з туалетним папером.