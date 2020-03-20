Бундесліга визначила найкращого гравця лютого

Джерело - football24.ua.
Бундесліга назвала найкращого футболіста чемпіонату Німеччини за підсумками лютого, яким став англійський півзахисник дортмундської Борусії Джейдон Санчо.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
Ihr habt entschieden: @BVB-Ass @Sanchooo10 ist der #BundesligaPOTM des Monats Februar! #FIFA20 @eafussball pic.twitter.com/3O3N3H4TFV— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 20, 2020
Минулого місяця 19-річний гравець забив три голи і віддав три результативні передачі у п'яти матчах. А найкращим молодим гравцем лютого був визнаний ще один представник "джмелів" - норвезький нападник Ерлінг Голанд.
Нагадаємо, Боруссія назвала ціну Санчо.