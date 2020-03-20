Джерело - Чемпіон.
Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд став найкращим молодим гравцем чемпіонату Німеччини в лютому.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
19-річний норвежець випередив півзахисника РБ Лейпциг Крістофера Нкунку і захисника Кельна Ісмаїлова Якобса.
У 5 матчах в лютому Голанд забив в Бундеслізі 4 голи.
Your February #BLRookie of the Month: @ErlingHaaland 👏 #AWSxBundesliga pic.twitter.com/5xkbEjU1cO— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 19, 2020
Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.
Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.