Визначився найкращий гравець чемпіонату Німеччини у лютому

Джерело - Чемпіон.

Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд став найкращим молодим гравцем чемпіонату Німеччини в лютому.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

19-річний норвежець випередив півзахисника РБ Лейпциг Крістофера Нкунку і захисника Кельна Ісмаїлова Якобса.

У 5 матчах в лютому Голанд забив в Бундеслізі 4 голи.

Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.