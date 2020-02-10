Джерело - dynamomania.com.
Дортмундська Боруссія хоче отримати більше грошей за трансфер півзахисника Джейдон Санчо.
Про це повідомляє Don Balon.
Керівництво дортмундського клубу встановило цінник на 19-річного хавбека в розмірі 120 млн фунтів.
На гравця претендують Манчестер Юнайтед і Челсі, але Боруссія готова буде продати Санчо тільки в тому випадку, якщо буде виплачена саме така сума.
У поточному сезоні Санчо зіграв у 19 матчах і забив 12 м'ячів.
Нагадаємо, Баєр у шаленому матчі переміг Боруссію Дортмунд у 21 турі Бундесліги.
Раніше, Шальке не зміг переграти Падеборн.