Боруссія хоче виручити за трансфер Джейдона Санчо понад 100 млн фунтів

Дортмундська Боруссія хоче отримати більше грошей за трансфер півзахисника Джейдон Санчо.

Про це повідомляє Don Balon.

Керівництво дортмундського клубу встановило цінник на 19-річного хавбека в розмірі 120 млн фунтів.

На гравця претендують Манчестер Юнайтед і Челсі, але Боруссія готова буде продати Санчо тільки в тому випадку, якщо буде виплачена саме така сума.

У поточному сезоні Санчо зіграв у 19 матчах і забив 12 м'ячів.

Нагадаємо, Баєр у шаленому матчі переміг Боруссію Дортмунд у 21 турі Бундесліги.

Раніше, Шальке не зміг переграти Падеборн.