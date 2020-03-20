УЄФА вибачився за помилку: рішення про назву Євро-2020 ще не прийнято

Джерело - Чемпіон.
УЄФА перепрошує за попередній твіт, в якому повідомлялося про збереження назви для Євро-2020, який пройде в 2021 році.
Про це повідомляє прес-служба організації.
"Вибачаємось за раніше допущену помилку. Щоб прояснити ситуацію: ще не прийнято ніякого рішення щодо назви перенесеного Євро, яке відбудеться в 2021 році. Попередній твіт був відправлений помилково", - йдеться у заяві.
With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.— UEFA (@UEFA) March 20, 2020
The earlier tweet was sent by mistake.
Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.