УЄФА вибачився за помилку: рішення про назву Євро-2020 ще не прийнято

В УЄФА заплуталися і видалили попередній твіт про збереження назви ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

УЄФА перепрошує за попередній твіт, в якому повідомлялося про збереження назви для Євро-2020, який пройде в 2021 році.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Вибачаємось за раніше допущену помилку. Щоб прояснити ситуацію: ще не прийнято ніякого рішення щодо назви перенесеного Євро, яке відбудеться в 2021 році. Попередній твіт був відправлений помилково", - йдеться у заяві.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake. — UEFA (@UEFA) March 20, 2020

Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.