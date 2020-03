УЄФА вибачився за помилку: рішення про назву Євро-2020 ще не прийнято

УЄФА перепрошує за попередній твіт, в якому повідомлялося про збереження назви для Євро-2020, який пройде в 2021 році.

Про це повідомляє прес-служба організації.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.