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Брати Клички долучилися до акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП

Олександр Булава — 22 липня 2025, 22:35
Брати Клички долучилися до акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
Володимир та Віталій Кличко
klitschko-brothers.com

Легендарні українські боксери Володимир та Віталій Кличко прийшли у Києві на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Брати прийшли на площу біля театру імені Івана Франка, де відбулась акція.

"Мені дуже важливо тут бути. Наші партнери створили антикорупційні органи та фінансували їх. Всі ці 10 років ми все робили, аби вони функціонували. Зараз незалежні органи хочуть зробити залежними", – розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.

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