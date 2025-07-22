Брати Клички долучилися до акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП

Легендарні українські боксери Володимир та Віталій Кличко прийшли у Києві на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Брати прийшли на площу біля театру імені Івана Франка, де відбулась акція.

"Мені дуже важливо тут бути. Наші партнери створили антикорупційні органи та фінансували їх. Всі ці 10 років ми все робили, аби вони функціонували. Зараз незалежні органи хочуть зробити залежними", – розповів міський голова Києва Віталій Кличко.