Брати Клички долучилися до акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
Володимир та Віталій Кличко
klitschko-brothers.com
Легендарні українські боксери Володимир та Віталій Кличко прийшли у Києві на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП.
Брати прийшли на площу біля театру імені Івана Франка, де відбулась акція.
"Мені дуже важливо тут бути. Наші партнери створили антикорупційні органи та фінансували їх. Всі ці 10 років ми все робили, аби вони функціонували. Зараз незалежні органи хочуть зробити залежними", – розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.