Гарбар виборов золото на Всесвітній Універсіаді-2025

Збірна України здобула третю золоту нагороду на Всесвітній літній Універсіаді-2025, яка триває у Німеччині.

Український тхеквондист Артем Гарбар став чемпіоном у ваговій категорії до 87 кг. У фіналі він здолав Шимона Пятковскі з Польщі (2:0).

На шляху до золота 22-річний українець переміг Юсуфа Сумано з Малі (2:0), Елтежа Гафарова з Азербайджану (2:0) та американця Майкла Родрігеса (2:0).

Наразі в активі збірної України вже 9 медалей (3 золоті, 3 срібні, 3 бронзові) та сьоме місце у командному заліку змагань.

Нагадаємо, напередодні Яхно приніс Україні першу золоту медаль на ЄЮОФ-2025.