 Русин більше працює на команду, ніж Супряга - Бєлік | Футбол | Champion.com.ua
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Русин більше працює на команду, ніж Супряга - Бєлік
#Супряга

Джерело - zbirna.com.

Нападнику Дніпро-1 Владиславу Супрязі необхідно більше працювати над собою.

Про це розповів екс-форвард Шахтаря Олексій Бєлік.

"Це хороший перспективний футболіст. І було зрозуміло, що рано чи пізно він почне забивати. Супряга не є гравцем стартового складу Дніпра-1, тому шість його забитих м'ячів в п'яти останніх поєдинках, викликають приємне здивування і приковують увагу.

Результативність Супряги, звичайно, підкуповує. Але якщо взяти того ж Русина, то він більше працює на команду, можна сказати, він гравець штрафного", - розповів Бєлік.

Нагадаємо, Динамо підписало новий контракт із нападником.

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