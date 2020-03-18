Русин більше працює на команду, ніж Супряга - Бєлік

Нападнику Дніпро-1 Владиславу Супрязі необхідно більше працювати над собою.

Про це розповів екс-форвард Шахтаря Олексій Бєлік.

"Це хороший перспективний футболіст. І було зрозуміло, що рано чи пізно він почне забивати. Супряга не є гравцем стартового складу Дніпра-1, тому шість його забитих м'ячів в п'яти останніх поєдинках, викликають приємне здивування і приковують увагу.

Результативність Супряги, звичайно, підкуповує. Але якщо взяти того ж Русина, то він більше працює на команду, можна сказати, він гравець штрафного", - розповів Бєлік.