Динамо підписало новий контракт із нападником

Русин у Динамо буде ще 5 років

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Назарій Русин підписав новий контракт із київським клубом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з футболістом, який є вихованцем львівського футболу, розрахована на п`ять років – до 28 лютого 2025-го.

Нагадаємо, що Русин перейшов до Динамо у 2015 році. За нашу команду дебютував у виїзному поєдинку групового етапу Ліги Європи-2017/2018 проти албанського Скендербеу (2:3), у якому відразу відзначився забитим м`ячем.

Загалом за біло-синіх у всіх турнірах провів 29 матчів, забив 7 голів.

Раніше, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ.