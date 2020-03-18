 Матюїді: Я не усвідомлював, наскільки коронавірус небезпечний | Футбол | Champion.com.ua
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Матюїді: Я не усвідомлював, наскільки коронавірус небезпечний

Сьогодні 09:58 652 0
Блез Матюїді прокоментував пандемію коронавірусу
Матюїді: Я не усвідомлював, наскільки коронавірус небезпечний
#Матюїді, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Громадянам необхідно серйозно відносити до пандемії коронавірусу.

Про це розповів півзахисник Ювентуса Блез Матюїді.

"Спочатку я не усвідомлював, наскільки це захворювання небезпечне, і як швидко інфекція поширюється тут, в Італії. Сотні людей були заражені протягом декількох днів, майже нічого не усвідомлюючи. Ми повинні розуміти, що ця хвороба може торкнутися кожного, наші сім'ї, людей, які близькі нам. Важливо, щоб всі це розуміли і дотримувалися правил", - розповів Матюїді.

Нагадаємо, півзахисник Ювентуса підхопив коронавірус.

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