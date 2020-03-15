Чеснаков і Кулач залишились на лаві запасних Ворскли на матч з Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на матч 23-го туру української Прем'єр-ліги Олімпік (Донецьк) - Ворскла (Полтава).
Олімпік: Кичак, Тейшейра, Ксьонз, Політило, Гришко, Баланюк, Завійський, Кравченко, Лебеденко, Литвин, Цимбалюк
Запасні: Кринський, Снурніцин, Балашов, Романовський, Пасіч, Чогадзе
Ворскла: Різник, Пердута, Баєнко, Альюн, Якубу, Скляр, Пуцлін, Шехіч, Луізао, Кане, Степанюк
Запасні: Ткаченко, Мартиненко, Чеснаков, Васін, Кравчук, Ребенок, Кулач
Матч розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Гомес залишив Олімпік і нині керує командою Климовський.