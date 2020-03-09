В УАФ поінформували про рішення щодо футбольних матчів і коронавірусу

Відбулося засідання держагентства з питань спорту і МОЗ

В Україні не будуть скасовувати футбольні змагання (чемпіонат у різних лігах, Кубок) через коронавірус.

Про це голова спортивно-медичного корпусу УАФ В’ячеслав Попов заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Що стосується масових заходів, то Мінспорт і МОЗ минулого тижня провели нараду. За її підсумком було вирішено не забороняти проводити ці заходи у нашій країні", - заявив Попов.

В Україні поки офіційно зафіксований один випадок захворювання коронавірусом COVID-19.

Раніше, власник італійського клубу підхопив коронавірус.