Караваєв та Русин у старті Динамо на матч з Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 лютого, київське Динамо та Дніпро-1 відкриють програму 20 туру української Прем'єр-ліги.
Стартові склади команд:
СК Дніпро-1: Юрчук, Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Кравченко, Ді Франко, Когут, Хобленко, Назаренко, Чичиков
Запасні: Кліщук, Гуйє, Шаповал, Вакулко, Тейлор, Батагов, Супряга
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Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербич, Русин
Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Дуелунд
Матч відбудеться в п'ятницю, 28 лютого на Дніпро-Арені.Початок о 19:00.