Дніпро-1 - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та Дніпро-1 відкриють програму 20 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в п'ятницю, 28 лютого на Дніпро-Арені.

Початок о 19:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч чемпіонату України Дніпро-1 - Динамо Київ наживо дивіться на нашому сайті.

Динамо, після 19 матчів, посідає 2 сходинку в турнірній таблиці. У киян 39 очок, що на 14 менше ніж у лідера - Шахтаря. Дніпро-1 на 8 місці з 19 балами в активі. У матчі 1 кола кияни впевнено перемогли дніпрян - 2:0.

У 19 турі підопічні Михайличенка вирвали перемогу у Ворскли (2:1), а Дніпро-1 зіграв унічию з Карпатами (1:1).