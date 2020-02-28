Успіх Шахтаря закріпив Україну у ТОП-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нічия в Лісабоні принесла Україні 0.200 бал

В оновленій ​​таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна закріпилася на 10-му місці.

Про це повідомляє Bert Kassies.

Шахтар зумів здобути перемогу в двоматчевому протистоянні з португальською Бенфікою (2:1 вдома, 3:3 в гостях). Нічия в Лісабоні принесла Україні 0.200 бала (очко ділиться на 5 клубів, що стартували), і сума за сезон дорівнює 5.200, це 14-й показник у сезоні.

У таблиці коефіцієнтів 2020 Україна 10-та, вище Туреччині й Австрії (на 0.900 і 1.375 відповідно), але нижче Бельгії і Нідерландів, у яких європредставників вже не залишилося. Звертає на себе увагу дружний виліт всіх чотирьох клубів Португалії з Ліги Європи.

У турків залишився єдиний клуб, Істанбул Башакшехір, що дивом зумів пройти португальський Спортінг (1:3, 4:1 д.ч.). Австрійський ЛАСК додав своїй федерації очок, обігравши нідерландський АЗ Алкмар (1:1 і 2:0), а ось Ред Булл Зальцбург має мало шансів проти німецького "Айнтрахта (після 1:4 в гостях другий матч був перенесений на більш пізній термін).

У таблиці коефіцієнтів 2021 Україна займає 13-те місце рейтингу, випереджаючи Кіпр: АПОЕЛ вибув, не зумівши нічого протиставити швейцарському Базелю (0:3 і 0:1). Трохи попереду (на 0.575) Шотландія: Рейнджерс пройшов далі, а ось Селтік вилетів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2020 (впливає на розподіл путівок в сезоні 2021/22)