Шахтар зміг пробитися у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 лютого, Шахтар у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи зустрічався із Бенфікою.

Першими рахунок у матчі відкрили господарі, Піцці пройшов до штрафної та влучно пробив у дальній кут воріт Пятова. Майже одразу "гірники" змогли відігратися, після прострілу Додо гол у власні ворота забив Рубен Діас.

Однак Бенфіка змогла вийти вперед наприкінці першого тайму. Під час подачі кутового Рубен Діас виграв повітряну боротьбу у Матвієнка та спокійно пробив у лівий кут воріт.

На початку другої половини гри команди знову обмінялися голам – спочатку помилку донецького клубу використав Рафа Сілва, а через хвилину Тарас Степаненко замкнув подачу з кутового.

Шахтар зміг зрівняти рахунок у матчі на 71-й хвилині, Алану Патріку вдався ідеальний удар по воротах після прострілу Ісмаїлі.

Нічия 3:3 дозволила Шахтарю вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками двох матчів.

Ліга Європи

1/16 фіналу

27 лютого

Бенфіка - Шахтар 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Піцці, 1:1 – 12 Діас (автогол), 2:1 – 36 Діас, 3:1 – 47 Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік