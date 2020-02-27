Баєр розібрався з Порту, Рома вибила Гент. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи.
Базель – АПОЕЛ 1:0 (1:0) - перший матч 3:0
Голи: 1:0 – 38 Фрай
Гент – Рома 1:1 (1:1) - перший матч 0:1
Голи: 1:0 – 25 Девід, 1:1 – 29 Клюйверт
Еспаньйол – Вулвергемптон 3:2 (1:1) - перший матч 0:4
Голи: 1:0 – 16 Кальєрі, 1:1 – 22 Траоре, 2:1 – 57 Кальєрі, 2:2 – 79 Догерті, 3:2 – 90+1 Кальєрі
ЛАСК - АЗ Алкмар 2:0 (1:0) - перший матч 1:1
Голи: 1:0 – 44 Рагуц, 2:0 – 50 Рагуц
Мальме – Вольфсбург 0:3 (0:1) - перший матч 1:2
Голи: 0:1 – 42 Брекало, 0:2 – 65 Герхард, 0:3 - Віктор
Порту - Баєр Леверкузен 1:3 (0:1) - перший матч 1:2
Голи: 0:1 – 10 Аларіо, 0:2 – 50 Демірбай, 0:3 – 58 Гаверц, 1:3 – 65 Марега
Нагадаємо, Безус віддав результативну передачу у грі з Ромою.