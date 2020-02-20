Директор Олександрії: Вже подавали апеляцію на борг Баришича, але ФІФА не визнає її

ФК Олександрія є перейменованим ПФК УкрАгроКом і за жоден з двох клубів Йосип Баришич ніколи не виступав.

Про це директор ФК Олександрія Дмитро Кітаєв заявив в інтерв'ю UA-футбол.

"По-перше, Баришич виступав за ПФК Олександрія. Важливо розуміти, що ФК Олександрія – це не ПФК Олександрія. Це зовсім інша юрособа. ПФК Олександрія не виступає зараз ні в одному чемпіонаті.

ФК Олександрія – це перейменований ПФК УкрАгроКом. Ні за ПФК УкрАгроКом, ні за ФК Олександрія Баришич ніколи не виступав. Ось у чому вся сіль ситуації.

Цей борг залишився ще з ПФК Олександрія – з того часу, коли президентом клубу був Микола Миколайович Лавренко. І про те, що там є якийсь борг, ніхто не знав. Ми про це дізналися тільки перед Новим роком. ФІФА за своїми критеріями спортивного правонаступництва визнали нас правонаступником цього боргу, хоча ми їм все пояснили, дали повну інформацію, що це зовсім інша юрособа. Але вони повісили борг на нас.

У ФК Олександрія ніколи не було ніяких заборгованостей по зарплатах. Нам це рішення як сніг на голову звалилося.

Ми вже подавали апеляцію, але ФІФА не признає її. Кажуть, що ми правонаступники. Вони особливо не розбираються в цих питаннях.

Наскільки висока ймовірність, що з Олександрії можуть зняти очки? Це тривалий процес. Потрібно, щоб ми не виконували рішення: не розрахувалися з Баришичем, потім має пройти якийсь час. І якщо ми не виконаємо це рішення знову, то наступною санкцією настає зняття очок. Думаю, ми цю ситуацію вирішимо, справа до зняття очок не дійде і ми ще встигнемо заявити наших нових гравців, яких цієї зими підписали", - зазначив Кітаєв.