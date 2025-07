Усик заробить 130 мільйонів доларів за бій з Дюбуа: правда чи міф?

Декілька тижнів тому на одному з маловідомих беттінгових сайтів з’явилася інформація, що Олександр Усик за бій 19 липня отримає гонорар в розмірі 130 мільйонів доларів, а Даніель Дюбуа – 70 мільйонів доларів.

Новина була стрімко поширена українськими медіа, і тепер вже цими цифрами оперують, майже як фактом. Але насправді вказані цифри дуже далекі від реальності. Спробуємо розібратися.

У професійному боксі є два види гонорарів.

Перший – сторонній промоутер проводить бій і платить фіксований гонорар бійцям за їхню роботу в рингу. Чим зірковіший боксер, тим вище гонорар. Так, зокрема, було під час двох боїв Усика з Тайсоном Ф’юрі в Саудівської Аравії. Ще перед першим боєм з Даніелем Дюбуа влітку 2023 року Олександр підписав контракт на співпрацю зі Skill Challenge Promotion, яка є підрозділом державної саудівської компанії Skill Challenge Entertainment. Саме вона була організатором матчу-реваншу між Усиком та Ентоні Джошуа в Джидді в серпні 2022 року.

Космічні гонорари для Олександра та Тайсона Ф’юрі за два поєдинки у 2024 році були сформовані в межах бюджету Riyadh Season – дуже амбіційного державного проєкту Саудівської Аравії, метою якого було і є просування своєї країни у світі. У межах спортивної частини проєкту була проведена двозначна кількість дуже гучних івентів з професійного боксу, ММА (UFC Fight Night, PFL Super Fights: Battle of the Giants), тенісу (6 Kings Slam), футболу (The 2024 Supercoppa Italiana), снукеру і реслінгу. Уявіть собі, на футбольних газонах Саудівської Аравії змагалися Мілан, Інтер та Ювентус. На тенісних кортах – Джокович, Надаль, Алькарас і Сіннер, на професійному ринзі – Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі, Ентоні Джошуа та Канело Альварес.

Бажання саудитів провести бій Усик – Ф’юрі у столиці своєї країни, до речі, зіграло ключову роль у тому, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між українцем і британцем, який планували провести в Лондоні на легендарному 90-тисячному футбольному стадіоні "Вемблі" ще навесні 2023 року, було скасовано. Команда Тайсона Ф’юрі ретельно прорахувала можливі прибутки з потенційного мегафайту і зрозуміла, що пропозиція від Саудівської Аравії з фінансового погляду набагато привабливіша, ніж навіть дуже оптимістичні прогнози зборів з бою на Вемблі.

Перший бій Усик – Ф'юрі Getty Images

Іншими словами, фіксований гонорар, який готові були заплатити саудити Тайсону Ф’юрі, був значно більший, ніж британець отримав би, якби його промоутерська компанія організувала бій в Лондоні.

Нагадаємо, у підсумку у 2023 році команда Усика організувала Олександру офіційний захист чемпіонського титулу проти Даніеля Дюбуа у Вроцлаві, а Тайсон Ф’юрі трохи згодом провів виставковий поєдинок проти Франсиса Нганну в Ер-Ріяді.

Команда Усика разом з партнерами продавала права на телетрансляцію бою, квитки на поєдинок у Вроцлаві та рекламу, і на основі цих надходжень формувала дохід Олександра із заходу. Остаточна сума доходів команди Усика стала відома вже після проведення боксерського шоу, коли була отримана статистика проданих платних трансляцій поєдинку на території Великої Британії. Своєю чергою, Тайсон Ф’юрі чітко розумів, який гонорар він отримає за вихід в ринг із Нганну, тому що це було зазначено в контракті на бій, який він підписав задовго до.

Як 200 мільйонів перетворюються на 40

19 липня на "Вемблі" бій організовують команди Даніеля Дюбуа та Олександра Усика. Вони разом продають квитки трибуни, телеправа, рекламу. І лише після бою поділять доходи в тій відсотковій пропорції, про яку домовились заздалегідь. Саме тому прогнозувати, який гонорар отримають головні дієві особи цього дійства, можна лише дуже приблизно.

Зазвичай на боях такого рівня, а Усик і Дюбуа визначать абсолютного чемпіона світу, головним джерелом доходів є продаж телеправ в рамках PPV (pay-per-view – плати та дивись).

Матч-реванш Усик – Дюбуа можна буде подивитися на території Великої Британії на DAZN PPV за £24.99 ($34 або 1419 грн). В США – на тому ж DAZN PPV, але вже за $59.99 (2509 грн).

Причому ринок США зараз не відіграє відчутної ролі. За чутками, бій Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа придбали всього 16 тисяч американських домогосподарств і це зовсім невеликий "шматок" від загального доходу з події. Скоріше за все, не варто очікувати сплеску цікавості в американських фанів боксу і до поєдинку 19 липня.

Одну з головних статей загального доходу з бою буде формувати покупка PPV британськими фанами. І тут для команди Усика є чудовий приклад – бій Ентоні Джошуа з Володимиром Кличком у квітні 2017 року встановив на той час національний рекорд. При ціні PPV в £24.95 трансляцію придбали 1 532 000 британських домогосподарств, що згенерувало доходи в розмірі понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів (для тих, хто купував PPV заздалегідь, трансляція продавалась по пільговій ціні).

Олександр Усик і Даніель Дюбуа під час першої битви поглядів

Упевнений, що команди Усика та Дюбуа щиро зраділи б, якби продажі PPV 19 липня хоча б наблизилися до бою Джошуа – Кличко.

У 2017 році була зовсім інша кон'юнктура ринку. Джошуа, який нещодавно став чемпіоном світу, бився з легендою боксу 41-річним Кличком і мав хороші шанси на перемогу, що додатково спонукало британців купувати телетрансляцію. Зараз фаворит Усик, який виграв усі 7 боїв у британських боксерів, причому побив всіх їхніх топів. І навіть британські фани розуміють, що у Дюбуа шансів на перемогу набагато менші, ніж в українця. Цей факт також вплине на продажі PPV.

Також варто наголосити, що частину суми (приблизно 15-20 відсотків) з цих доходів забирає телепартнер – платформа, яка організовує PPV. У цьому випадку – DAZN. І навіть за найоптимістичніших прогнозів, поєдинок жодним чином не зможе згенерувати 200 мільйонів доларів (130 мільйонів Усику та 70 мільйонів Дюбуа, які тиражують українські медіа. За оцінками "Чемпіона", ці цифри завищені щонайменше у 5 разів.

Це мені нагадує історію, яку декілька років тому в інтерв’ю розповідав сам Усик. Трапилась вона у 2018-му, коли Олександр ще виступав у крузервейті. Команда українця вже виїхала з готелю на арену, і по радіо в машині почули інформацію, що Усик заробить за поєдинок 10 мільйонів доларів. Насправді, тоді його гонорар склав приблизно в 5 разів менше.

За легендою, Усик в цей момент подивився на свого промоутера Олександра Красюка і вдало пожартував: "Де мої гроші?".

Гонорар за бій 19 липня, скоріше за все, дозволить Усику стати найоплачуванішим українським спортсменом за підсумками 2025 року.

За підсумками 2024 року Олександр за цим показником із великим відривом випередив решту наших спортсменів: футболістів і тенісисток.

Напевне, якби в уже далекому 2018 році Усику сказали, що у 2024-2025 роках він буде отримувати такі гонорари, скоріш за все, боксер у це просто не повірив би.