Майже 60 ударів та футбольне диво здійснив ГІК, визначився суперник Полісся: результати кваліфікації ЛК

Сьогодні, 17 липня, відбулися матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Окремо варто виділити результат поєдинку між Санта-Коломою та Борац Баня-Лука. Хоч перемогу здобув Борац, за сумою двоматчевого протистояння далі пройшов суперник. І в наступному етапі Санта-Колома зіграє проти житомирського Полісся.

Також не можна обійти увагою зустріч між фінським ГІК та НСІ Рунавік. У першій грі Рунавік розгромив суперника з рахунком 4:0, але матч-відповідь нагадав про те, за що ми любимо футбол. 57 ударів та 5 голів без відповіді вивели далі ГІК.

Ліга конференцій-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, матч-відповідь, 17 липня

ДФЦ Даугавпілс (Латвія) – Влазнія (Албанія) 2:4 (перший матч 1:0)

Гегельманн (Литва) – Сент-Патрікс (Ірландія) 0:2 (перший матч 0:1)

ГІК (Фінляндія) - НСІ Рунавік (Фарерські острови) 5:0 (0:4)

Діла Горі (Грузія) - Расінг (Люксембург) 1:0 (перший матч 2:1)

Ордабаси (Казахстан) - Торпедо Кутаїсі (Грузія) 1:1 (перший матч 3:4)

Пюнік Єреван (Вірменія) - Тре Фіорі (Сан-Марино) 5:0 (перший матч 0:1)

Работнічкі (Північна Македонія) - Торпедо-БелАЗ (Білорусь) 0:1 (перший матч 0:3)

Санта Колома (Андорра) - Борац Баня-Лука (Боснія Герцеговина) 0:2 (перший матч 4:1)

Флора (Естонія) - Валюр (Ісландія) 1:2 (перший матч 0:3)

Пенібонт (Уельс) - Жальгіріс Каунас (Литва) 1:1 (перший матч 0:3)

Петрокуб (Молдова) – Біркіркара (Мальта) 3:0 (перший матч 0:1)

Сілекс (Північна Македонія) - Дечич (Чорногорія) 2:1 (перший матч 0:2)

Ф91 Дюделанж (Люксембург) - Атлетик Ескальдес (Андорра) 2:3 (перший матч 0:2)

Хейвердфордвест (Вельс) – Флоріана (Мальта) 2:3 (перший матч 1:2)

Нагадаємо, що з другого раунду кваліфікації розпочнеться шлях Олександрії та Полісся у Лізі конференцій. Суперником срібного призера УПЛ-2024/25 стане невдаха пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія) в Лізі Європи.