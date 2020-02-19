 Президент Олександрії готовий сплатити борг колишньому гравцеві команди, щоб зняти трансферний бан | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Олександрії готовий сплатити борг колишньому гравцеві команди, щоб зняти трансферний бан

Сьогодні 20:25 404 0
Борг складає 200 тисяч євро
Президент Олександрії готовий сплатити борг колишньому гравцеві команди, щоб зняти трансферний бан
#Кузьменко, #Олександрія

Джерело - Tribuna.com.

Президент Олександрії Сергій Кузьменко готовий сплатити борг колишньому гравцеві команди хорвату Йосипу Баришичу, щоб з команди зняли трансферний бан.

Про це повідомляє FootBoom.

Коли клубом володів Микола Лавренко, в Олександрії в 2012 році грав Йосип Баришич. Всього він провів за команду 5 матчів і перейшов в Спліт.

Коли відбулося злиття УкрАгроКома з Олександрією, новим власником став Сергій Кузьменко. Невідомо, чи знав він про борги клубу при передачі прав.

Баришич подав позов в CAS з метою отримати більше 200 тисяч євро, які йому заборгувала Олександрія. Кузьменко зажадав у Лавренко покрити борги перед хорватським футболістом, але колишній власник клубу не поспішає це робити.

Олександрія хоче вирішити питання з боргами до 28 лютого, адже після закриття трансферного вікна покарання можуть бути більш серйозними, ніж заборона на заявку гравців. До того ж, клуб досі не може зареєструвати зимових новачків Богдана Мишенка, Романа Вантуха і Артема Гордієнка.

Кузьменко запропонував сам погасити борг перед Баришичем. Він хоче це зробити за рахунок майбутньої оплати оренди тренувальної бази, яка належить Лавренко.

 

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