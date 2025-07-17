Шалений камбек збірної України проти чемпіонів світу: огляд матчу з Італією

Збірна України з волейболу програла гру 10 туру Ліги націй команді Італії.

Огляд матчу

Італійці досить легко змогли взяти перший сет. Друга партія виявилася більш конкурентною, лише в середині сету суперник вирвався вперед та у підсумку забрав її.

Збірна України змогла повернутися у третьому сеті, де "синьо-жовті" проявили характер та розбили суперника з рахунком 25:16, потім вирвала наступну партію та перевела гру на тайбрейк.

Вирішальний розіграш забрали чинні чемпіони світу, які розпочали тайбрейк з брейку – 3:0 та надалі лише збільшували перевагу.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 10 матч

17 липня

Україна – Італія 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

Нагадаємо, "синьо-жовті" після перемоги над Нідерландами зберегли місце у Лізі націй на наступний сезон. В України шість перемог після десяти матчів, вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми.

Наступний матч команда зіграє проти Сербії у п'ятницю, 18 липня.