Клуб не розрахувався з форвардом за трансфер 2012 року

Джерело - Sport Arena.

Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником Йосипом Баришичем.

Про це повідомляє Sport Arena.

Клуб підписав форварда в 2012 році. Баришич відіграв за Олександрію п'ять матчів, забитими голами не вирізнявся. У тому ж році форвард перейшов в хорватський Спліт, а потім знову в Осієк, з якого і йшов до цього часу Олександрію.

Зараз нападник виступає за Сталь Мелець в Першій лізі Польщі. У поточному сезоні Баришич зіграв 10 матчів без забитих голів.

Олександрія отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.