 Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українські біатлоністи провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:53 1083
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 16:55 26781
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сьогодні 16:10 3000 2
ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні
Сьогодні 15:48 359
Троє гравців Шахтаря пропустять матч із Бенфікою
Сьогодні 14:45 3577
Анатолій Дем'яненко: У казармі видали форму та чоботи
Сьогодні 12:46 2364
Ліга чемпіонів. Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:33 269
Аталанта - Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:21 1260
Чемпіонат світу: Де дивитися чоловічу індивідуальну гонку
Сьогодні 08:56 486 1
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:01 9135
Блоги
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:11 308
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:10 3000 2
Беленюк поділився відео з незвичного тренування
Беленюк поділився відео з незвичного тренування Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:03 270
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 17:44 364
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу
Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:44 1202 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:24 Бокс Ф'юрі: Зміна тренера була найкращим моїм рішенням 2
19:10 Біатлон Семенов: Задоволений своїм ходом, але незадоволений стрільбою 211
18:55 Футбол Каштру назвав головне завдання Шахтаря 218
18:40 Футбол Мілан підписав попередній контракт з Рангніком 162
18:25 Футбол Шахтар відправив ще одного гравця до Маріуполя 232
18:10 Футбол Сікан і Бондаренко потрапили до заявки Шахтаря на матч з Бенфікою 304
17:55 Футбол Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником 577
17:40 Біатлон Підручний кваліфікувався до мас-старту чемпіонату світу 1030
17:30 Футбол Ліга Європи: У Шахтаря відмінні шанси на матч з Бенфікою 447
17:25 Біатлон Семенов став четвертим по швидкострільності в індивідуальній гонці 453
17:11 Футбол УЄФА може посилити відсторонення Ман Сіті від єврокубків 652
17:11 Блог Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро 308
16:55 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 26781
16:53 Біатлон Українські біатлоністи провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу 1083
16:40 Баскетбол Одесу залишив український форвард 231
16:25 Футбол Інгулець зіграє з чемпіоном Таджикистана 204
16:11 Футбол Ісмаїлі натякнув на відхід з Шахтаря 476
16:10 Блог Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів 3000 2
15:56 Футбол Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду 335
15:48 Навколо спорту ТОП-10 сайтів спортивних організацій і команд в Україні 359
15:45 Футбол Мораес: Шахтар може пройти Бенфіку 332
15:32 Футбол Нагельсманн: Я поважаю Моурінью за його вплив на футбол 238
15:15 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 1796
15:14 Теніс Марченко пробився в 1/8 турніру в Італії 201
14:59 Футбол Стали відомі деталі оренди Родрігеса у Анкарагюджю 323

Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником

Сьогодні 17:55 577 0
Клуб не розрахувався з форвардом за трансфер 2012 року
Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником
#Олександрія, #Баришич

Джерело - Sport Arena.

Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником Йосипом Баришичем.

Про це повідомляє Sport Arena.

Клуб підписав форварда в 2012 році. Баришич відіграв за Олександрію п'ять матчів, забитими голами не вирізнявся. У тому ж році форвард перейшов в хорватський Спліт, а потім знову в Осієк, з якого і йшов до цього часу Олександрію.

Зараз нападник виступає за Сталь Мелець в Першій лізі Польщі. У поточному сезоні Баришич зіграв 10 матчів без забитих голів.

Олександрія отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.

Коментарі ()