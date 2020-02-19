Джерело - Sport Arena.
Олександрія покарана за борги перед хорватським нападником Йосипом Баришичем.
Про це повідомляє Sport Arena.
Клуб підписав форварда в 2012 році. Баришич відіграв за Олександрію п'ять матчів, забитими голами не вирізнявся. У тому ж році форвард перейшов в хорватський Спліт, а потім знову в Осієк, з якого і йшов до цього часу Олександрію.
Зараз нападник виступає за Сталь Мелець в Першій лізі Польщі. У поточному сезоні Баришич зіграв 10 матчів без забитих голів.
Олександрія отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА.