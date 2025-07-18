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Рекордний трансфер в історії: клуби Саудівської Аравії готові заплатити 350 млн євро Реалу за Вінісіуса

Олександр Булава — 18 липня 2025, 00:22
Рекордний трансфер в історії: клуби Саудівської Аравії готові заплатити 350 млн євро Реалу за Вінісіуса
Вінісіус
Getty Images

Атакувальний півзахисник збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор може влітку змінити клуб.

Про це повідомляє talkSPORT.

Переговори з Вінісіусом щодо переходу до Саудівської Про-ліги тривають вже понад рік. Наразі керівники клубів намагаються зрозуміти, коли саме настав слушний час для переходу, який вони хочуть завершити протягом трьох років.

Відсутність прогресу щодо нового контракту з Реалом не обов'язково означає, що його не буде підписано найближчим часом, але саудівське керівництво готове зробити рекордну пропозицію у розмірі близько 350 млн євро, що перевищить на 200 млн фунтів стерлінгів, які Парі Сен-Жермен заплатив Барселоні у серпні 2017 року за перехід Неймара.

Самому нападнику запропонували близько 1 мільярда євро, включно з бонусами, за умовами 5-річного контракту, який йому надіслали у письмовій формі.

У сезоні-2024/25 Жуніор зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач. Контракт вінгера з Реалом спливає влітку 2027 року.

Раніше сам Вінісіус запевнив фанатів Реала, що "вершкові" – клуб його життя.

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