Рекордний трансфер в історії: клуби Саудівської Аравії готові заплатити 350 млн євро Реалу за Вінісіуса

Атакувальний півзахисник збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор може влітку змінити клуб.

Про це повідомляє talkSPORT.

Переговори з Вінісіусом щодо переходу до Саудівської Про-ліги тривають вже понад рік. Наразі керівники клубів намагаються зрозуміти, коли саме настав слушний час для переходу, який вони хочуть завершити протягом трьох років.

Відсутність прогресу щодо нового контракту з Реалом не обов'язково означає, що його не буде підписано найближчим часом, але саудівське керівництво готове зробити рекордну пропозицію у розмірі близько 350 млн євро, що перевищить на 200 млн фунтів стерлінгів, які Парі Сен-Жермен заплатив Барселоні у серпні 2017 року за перехід Неймара.

Самому нападнику запропонували близько 1 мільярда євро, включно з бонусами, за умовами 5-річного контракту, який йому надіслали у письмовій формі.

У сезоні-2024/25 Жуніор зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач. Контракт вінгера з Реалом спливає влітку 2027 року.

Раніше сам Вінісіус запевнив фанатів Реала, що "вершкові" – клуб його життя.