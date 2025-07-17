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Одразу 4 українські команди візьмуть участь на престижному BLAST Bounty

Микола Дендак — 17 липня 2025, 23:43
Одразу 4 українські команди візьмуть участь на престижному BLAST Bounty
Stephanie Lindgren

Стали відомі всі учасники другого сезону престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty.

Про це повідомляє пресслужба організатора змагань.

Зокрема, запрошення отримали одразу чотири українські організації. Це NaVi, B8, TNL та Passion UA. Також на турнірі змагатимуться ще три команди з українцями у складі: fnatic, NiP, ex-NaVi Jr та ENCE.

Загалом же в змаганні братимуть участь 32 команди, 8 з яких пройдуть у фінальну частину. Турнір розпочнеться 5 серпня, перший етап проходитиме онлайн і завершиться 10 серпня. Фінал пройде з 14 до 17 серпня. Призовий фонд складатиме 500 тисяч доларів.

Всі учасники BLAST Bounty

Vitality, Mouz, Spirit, The Mongolz, Auora, FaZe, Navi, Furia, G2, Heroic, Virtus Pro, Astralis, paiN, Liquid, B8, Tyloo, Legacy, MIBR, Ninjas in Pyjamas, Complexity, fnatic, ECSTATIC, ex-Navi Junior, Nemiga, TNL, FlyQuest, Rare Atom, ENCE, BIG, Passion UA, Betboom, NRG.

Нагадаємо, напередодні українська кіберспортивна команда Team Next Level перемогла росіян з PARIVISION та кваліфікувалась на ESL Pro League Season 22 Stage 1.

Navi Кіберспорт Counter-Strike 2 B8 Passion UA BLAST Bounty 2025 TNL

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