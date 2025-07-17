Легія здолала Актобе, Шериф поступився Приштині у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 17 липня, відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26.

Свій поєдинок зіграв донецький Шахтар, який на виїзді розписав мирову з фінським Ільвесом. "Гірники" завдяки розгромній перемозі у першій грі з рахунком 6:0 вийшли у друге коло відбору.

Польська Легія завдяки голу Елітіма знову обіграла казахстанський Актобе – 1:0.

Ліга Європи-2025/26

Кваліфікація, 1 раунд, 17 липня

Ільвес (Фінляндія) – Шахтар (Донецьк) 0:0

(перший матч – 0:6)

Актобе (Казахстан) – Легія (Польща) 0:1

(перший матч 0:1)

Гол: 0:1 – 90+1 Елітім

Геккен (Швеція) – Спартак Трнава (Словаччина) 2:2

(перший матч – 1:0)

Голи: 1:0 – 13 Густафсон, 1:1 – 65 Прохазка, 1:2 – 82 Мойсцрапішвілі, 2:2 – 90+6 Дембе

ЧФР Клуж (Румунія) – Пакш (Угорщина) 3:0

(перший матч – 0:0)

Голи: 1:0 – 35 Фіке, 2:0 – Мунтяну, 3:0 – 90 Мухар

Приштина (Косово) – Шериф (Молдова) 2:1

(перший матч – 0:4)

Голи: 0:1 – 51 Серобян, 1:1 – Намані, 2:1 – 65 Ахметі

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Левскі (Болгарія) 1:2 – після пенальті 1:3

(перший матч – 0:0)

Цельє (Словенія) – Сабах (Азербайджан) 3:3

(перший матч – 3:2)

Голи: 0:1 – 9 Мікельс, 1:1 – 19 Ковачевич (пен), 2:1 – 49 Вуклішевич, 2:2 – 63 Мікельс, 2:3 – 64 Мікельс, 3:3 – 108 Іосіфов

Партизан (Сербія) – АЕК Ларнака (Кіпр) 1:0 – триває екстратайм

(перший матч – 0:1)