Фігу: Не впевнений, що Реал зможе купити Мбаппе

Джерело - iSport.ua.
Французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може не перейти до мадридського Реала.
Про це колишній гравець мадридців Луїш Фігу заявив в інтерв'ю RMC Sport.
"Вік нічого не означає, якщо гравець володіє всіма необхідними якостями. Найважливішим показником є те, що Кіліан продовжує прогресувати. Щодо Мбаппе, то видно, що він хоче ставати краще з кожним днем. Тільки так він зможе досягти всього того, що захоче.
Мбаппе - молодий гравець, один з найкращих у світі, а також один з найдорожчих. Він грає за команду, у якої немає проблем з фінансами. Не впевнений, що його можна придбати, але він став би відмінним посиленням для Реала", - зазначив Фігу.
У поточному сезоні 21-річний француз взяв участь в 18 матчах Ліги 1, забивши 15 голів і віддавши п'ять асистів.
Раніше, Тухель назвав причину конфлікту із Мбаппе.
Нагадаємо, у 22-му турі чемпіонату Франції ПСЖ розгромив Монпельє (4:0).