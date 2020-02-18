Фігу: Не впевнений, що Реал зможе купити Мбаппе

Французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може не перейти до мадридського Реала.

Про це колишній гравець мадридців Луїш Фігу заявив в інтерв'ю RMC Sport.

"Вік нічого не означає, якщо гравець володіє всіма необхідними якостями. Найважливішим показником є ​​те, що Кіліан продовжує прогресувати. Щодо Мбаппе, то видно, що він хоче ставати краще з кожним днем. Тільки так він зможе досягти всього того, що захоче.

Мбаппе - молодий гравець, один з найкращих у світі, а також один з найдорожчих. Він грає за команду, у якої немає проблем з фінансами. Не впевнений, що його можна придбати, але він став би відмінним посиленням для Реала", - зазначив Фігу.